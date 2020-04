Europarlament krytycznie o planach przeprowadzenia wyborów w Polsce Polski rząd podejmuje całkowicie niezgodne z wartościami europejskimi kroki i zmierza do przeprowadzenia wyborów w czasie pandemii – głosi przyjęta w piątek po południu rezolucja Parlamentu Europejskiego. Deputowani w dokumencie wezwali Komisję Europejską, by użyła “wszystkich możliwych narzędzi i sankcji, w tym budżetowych”. W czwartek Parlament Europejski dyskutował o odpowiedzi krajów UE na epidemię. Cztery największe frakcje ustaliły treść podsumowującej rezolucji, nad którą europosłowie głosowali w piątek. Wyniki przedstawiono po godzinie 16. Rezolucje przyjęto z kilkoma zmianami wprowadzonymi do projektu, który wpłynął wcześniej. W głosowaniu wzięło 694 udział eurodeputowanych. Za przyjęciem rezolucji głosowało 395, przeciw 171, a 128 wstrzymało się od głosu. Jak dotąd PE nie opublikował listy nazwisk z informacją, w jaki sposób głosowały poszczególne osoby. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

