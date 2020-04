Rząd udaje, że pomaga, że informuje, że panuje nad sytuacją Kolejna legislacyjna inicjatywa rządu, nazywana „tarczą 2.0” nie jest ani tarczą, ani szczególną formą pomocy, ani też adekwatną reakcją na obecny stan epidemii. Pomijając niedopuszczalną dla prawidłowej legislacji formę, czy brak klarowności, transparentności, czytelności zwrócę uwagę na dotychczasowe mankamenty pracy ekipy premiera Mateusza Morawieckiego, dzieląc je na najistotniejsze części. 1. Co jest przedmiotem szczególnej troski obecnej ekipy PiS w czasie pandemii?

– dokonanie wyboru prezydenta Andrzeja Dudy na kolejną kadencję, – ukrycie faktycznego stanu kondycji naszych finansów i gospodarki,

– minimalizowanie kosztów walki z pandemią,

– powiększenie własnych uprawnień (władzy),

– wykorzystanie mediów publicznych do takich aktywności propagandowych, w których Polska – na tle Włoch, Niemiec, Francji – w walce z koronawirusem, okaże się „zieloną wyspą".

