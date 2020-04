Rząd USA po raz pierwszy uznał białych nacjonalistów – i to z Rosji – za terrorystów Pierwszą organizacją białych nacjonalistów na amerykańskiej liście organizacji terrorystycznej, do tej pory zarezerwowanej przede wszystkim dla islamistów, jest Rosyjski Ruch Imperialny. Organizacja ta znana jest z działań od Ukrainy po Szwecję, ma też zwolenników w Polsce. Wpisanie na listę organizacji terrorystycznych Departamentu Stanu USA oznacza, że amerykański rząd może zamrozić i przejąć wszelkie aktywa należące do członków tej organizacji w USA. Jej liderzy nie będą wpuszczani do tego kraju, a każdy obywatel USA, który będzie robić interesy z tą organizacją, może zostać oskarżony o wspieranie terroryzmu. Ogłoszona dziś przez Departament Stanu decyzja jest wyjątkowa, bowiem nigdy wcześniej na liście nie znalazła się organizacja białych nacjonalistów, do tego z Rosji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

