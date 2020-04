Rząd USA uznał sprzedaż broni za kluczową część gospodarki Sprzedawcy broni znaleźli się na liście przedsiębiorstw, których praca – zdaniem rządu – powinna zostać utrzymana podczas kwarantanny wywołanej epidemią koronawirusa. Listę krytycznie ważnych dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa firm i gałęzi gospodarki przygotowuje specjalna rządowa agencja w Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego ds. kluczowej infrastruktury. Lista nie ma charakteru obowiązkowego, ale posługują się nią władze większości stanów podczas nakładania obowiązku kwarantanny. Najnowsza lista została opublikowana trzy dni temu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.