Rzecznik Sądu Najwyższego rezygnuje. “Ja się z tym nowym porządkiem nie utożsamiam”. Złożyłem dzisiaj rezygnację z funkcji rzecznika prasowego Sądu Najwyższego – poinformował we wtorek sędzia Michał Laskowski. Dodał, że na stanowisku pozostanie do końca kwietnia. – Rzecznik prasowy, który jest twarzą sądu, reprezentuje sąd, musi się z nim utożsamiać. Ja się z tym nowym porządkiem nie utożsamiam – przyznał. Z końcem kwietnia upływa kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gerdsorf. We wtorek na stronie tego sądu opublikowano obszerny list, który Gersdorf skierowała do współpracowników. Podziękowała w nim za codzienna pracę wszystkim sędziom i pracownikom Sądu Najwyższego. Także we wtorek rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski poinformował, że tego dnia złożył rezygnację ze swojej funkcji, którą pełnił od jesieni 2016 roku. – Zostaję w sądzie jako sędzia szeregowy – dodał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

