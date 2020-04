Zablokowane ulice, trąbiące samochody. Takiego protestu kobiet jeszcze nie było. Strajk Kobiet zorganizował akcję protestacyjną w kilku polskich miastach. “Wyjeżdżamy za ważną potrzebą” to strajk w samochodach, na rowerach a nawet w kolejkach do sklepów. Wszystko przeciw planom zaostrzenia prawa aborcyjnego. Jego skala robi wrażenie. Projekt “Zatrzymać aborcję” ma być procedowany podczas obrad Sejmu 15 kwietnia. Został on stworzony przez Kaję Godek i ma zaostrzać przepisy. Zakazuje aborcji dokonywanej ze względu na choroby lub uszkodzenie płodu. Podstawowa zmiana wobec aktualnego stanu prawnego dotyczy uchylenia przepisu o przerwaniu ciąży “w przypadku, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

