Samolot wylądował na autostradzie Samolot wylądował na autostradzie w Kanadzie, a kierowcy samochodów jadących w tym czasie szosą przyjęli to z całkowitym spokojem. 16 kwietnia mały samolot doświadczył problemu mechanicznego nad autostradą 40, zmuszając samolot do awaryjnego lądowania tuż na południe od międzynarodowego lotniska w Quebecu. Jeden z kierowców Mathieu Leclerc uchwycił to niecodzienne wydarzenie na kamerze telefonu. Krótki film pokazuje dym unoszący się z lewej strony samolotu, po czym ląduje on na autostradzie, płynnie włączając się do ruchu. Kierowcy nie wydają się być zaskoczeni nieoczekiwanym lądowaniem samolotu. Ani jeden kierowca nie trąbił, gdy samolot lądował. Kilka samochodów zmienia pas, aby uniknąć kolizji z samolotem. Na szczęście nikt nie doznał żadnych obrażeń. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

