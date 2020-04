Samorządy odmawiają Poczcie Polskiej. Prawnicy: nikt nie ma prawa ich ukarać. Poczta Polska mailowo zażądała od samorządów przekazania danych wrażliwych wyborców, które mają być “niezbędne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych na Prezydenta RP”. Duża część samorządów wydania danych odmówiła – zdaniem ekspertów całkowicie słusznie. Jak się okazuje, specustawa, na którą powołuje się Poczta nie daje żadnych podstaw do wywierania nacisków na samorządy. Co więcej, gdyby dane wyborców wydały, mogłyby im grozić dotkliwe sankcje finansowe. Maile przyszły w nocy, niepodpisane z imienia i nazwiska, często trafiły do spamu. W taki sposób Poczta Polska podjęła pierwszą próbę uzyskania od samorządów w całej Polsce spisu wyborców, zawierającego dane wrażliwe m.in. nazwiska, numery PESEL i adresy. Po fali protestów lokalnych włodarzy poczta formę komunikacji poprawiła i dosłała kolejne maile. Opatrzyła je już właściwym podpisem i ponowiła żądanie o przesłanie spółce spisu wyborców. Jako podstawę prawną podała art. 99 specustawy “covidowej” mówiący o tym, że Poczta Polska “ma podjąć czynności niezbędne do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

