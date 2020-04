Sanders zawiesza kampanię wyborczą. Już wiadomo, kto zmierzy się z Trumpem. Bernie Sanders, który walczył o nominację Partii Demokratycznej w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA, ogłosił, że zawiesza swoją kampanię wyborczą. Tym samym kandydatem demokratów zostanie najprawdopodobniej były wiceprezydent Joe Biden. “Dzisiaj zawieszam kampanię. Ale gdy kampania się kończy, walka o sprawiedliwość trwa” – napisał w środę na Twitterze Bernie Sanders, który ubiegał się o nominację Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich. Oznacza to, że Sanders, który w 2016 roku przegrał z Hillary Clinton, całkowicie rezygnuje ze swojego udziału w tegorocznej batalii o Biały Dom. Bernie Sanders był głównym rywalem w walce o nominację demokratów byłego wiceprezydenta Joe Bidena. Amerykańscy komentatorzy mówią wręcz, że socjaldemokrata o polskich korzeniach zrezygnował, gdyż wiedział, że nie dogoni Bidena – to on bowiem od tzw. Super Wtorku prowadzi w prawyborach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

