Sejm przyjął część senackich poprawek ws. tarczy antykryzysowej 2.0 Posłowie w nocy z czwartku na piątek zaakceptowali 45 z 95 poprawek Senatu do ustawy wprowadzającej tzw. tarczę antykryzową 2.0. Tym samym tarcza, która ma pomóc gospodarce w walce z efektami koronawirusa, została przyjęta przez parlament i zostanie teraz skierowana do podpisania przez prezydenta. Obrady Sejmu rozpoczęły się w czwartek ok. godz. 23. Posłowie opozycji, m.in. lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka wnioskowali o przełożenie obrad na piątek rano. Propozycja została jednak odrzucona przez sejmową większość. Przewodniczący sejmowej komisji finansów Henryk Kowalczyk (PiS) przypomniał, że Senat zaproponował 95 poprawek do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarczy antykryzysowej 2.0). Poinformował, że komisja zarekomendowała przyjęcie 45 z nich. Poprawki legislacyjne stanowiło 18 zmian, z kolei 27 było merytorycznych.

