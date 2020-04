Senat może zablokować głosowanie korespondencyjne Wprowadzenie przez PiS głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców jest mało realne. Według ustaleń Onetu, opozycja zamierza maksymalnie wydłużyć prace nad tym projektem w Senacie. A to znaczy, że PiS może nie zdążyć zmienić zasady głosowania przed wyborami prezydenckimi 10 maja. Już w piątek PiS może przegłosować w Sejmie ustawę wprowadzającą głosowanie korespondencyjne dla wszystkich wyborców. To projekt, który partia władzy niespodziewanie złożyła w Sejmie we wtorek wieczorem. Cel? Za wszelką cenę doprowadzić do wyborów prezydenckich 10 maja. Nie znaczy to jednak, że ustawa ta wejdzie w życie. Przede wszystkim, przeciwko majowym wyborom protestuje wicepremier Jarosław Gowin i posłowie jego partii Porozumienie. Z Porozumieniem związany jest choćby minister zdrowia Łukasz Szumowski, który zapowiada wzrost zachorowań w okolicach wyborów. Głosowanie w Sejmie nad wyborami korespondencyjnymi będzie prawdziwym testem na to, czy sprzeciw Gowina jest fundamentalny, czy też taktyczny. Nie da się wykluczyć, że wicepremier próbuje coś ugrać od PiS w zamian za zgodę na korespondencyjne wybory w maju. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

