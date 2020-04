Senat podjął uchwałę ws. egzaminu ósmoklasisty i matur W uchwale podkreślono przede wszystkim, że zagrożenie, wywołane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, zmieniło życie Polaków, m.in. decyzją rządu od 12 marca zawieszono dotychczasową działalność przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych i uczelni. Projekt uchwały przygotowali senatorowie KO. Za przyjęciem uchwały głosowało 51 senatorów, 48 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. “Za” byli wszyscy senatorowie KO, KP-PSL, Lewicy, dwóch senatorów niezależnych i jeden niezrzeszony. Przeciwko uchwale głosowali wszyscy senatorowie PiS. Wcześniej podczas debaty przedstawiając projekt uchwały Magdalena Kochan (KO) mówiła, że jest on powodowany troską o ósmoklasistów i maturzystów. – Nikt z wnioskodawców nie miał i nie chciał obwiniać o sytuację, jaką wywołał kryzys związany z koronawirusem rządu RP, ale uznajemy, że sytuacja, w której niepewność najmłodszych obywateli naszego kraju, potęgowana troską o to, czy martwią się ich rodzice, nie może nie być przedmiotem troski i szybkiej reakcji rządzących, w tym ministra edukacji narodowej i ministra szkolnictwa wyższego – powiedziała. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

