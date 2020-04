“Serce dla Powstańców”. 120 paczek dostarczą pod drzwi bohaterów. Powstańcy warszawscy otrzymają wielkanocne paczki ze słodyczami, wypiekami i wędlinami w ramach akcji “Serce dla Powstańców”. Wolontariusze będą je dostarczać pod drzwi weteranów. Organizatorzy akcji chcą w ten sposób podziękować powstańcom i podnieść ich na duchu w czasach ograniczeń spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa. – Teraz przyszła pandemia, ale przecież święta nie zostały odwołane, dlatego trzeba do naszych kochanych powstańców dotrzeć i dać im serce, dać im te paczki. To są tylko produkty, ale dla nich jest to (znak – red.), że o nich myślimy i czekamy aż ta sytuacja się skończy i razem spotkamy się 1 sierpnia na obchodach rocznicy, uściskamy się i wycałujemy. To jest serce dla powstańców – mówi Rafał Szczepański, prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

