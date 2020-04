Skandal i bandyterka. Sąsiedzi zmuszali lekarkę, by wyprowadziła się z bloku na czas epidemii. Na jednym z warszawskich osiedli wydarzyła się historia, która wprawia w osłupienie. Lekarka walcząca z epidemią została “poproszona” przez sąsiadów o wyprowadzkę. Gdy się nie zgodziła, oblano jej drzwi farbą. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy i cała służba medyczna walczy o nasze zdrowie i życie. Ludzie służby zdrowia z “pierwszej linii frontu” stawiają czoła koronawirusowi, samemu narażając się na niebezpieczeństwo. Wydawałoby się, że to właśnie im należy się szacunek i odpoczynek po długim i trudnym dyżurze.Najlepiej – we własnym domu. Sytuacja, która zdarzyła się w jednym z bloków szokuje. W sieci krąży post, w którym opisana jest historia lekarki, którą sąsiedzi poprosili o zmianę miejsca zamieszkania na czas epidemii. Gdy kobieta się nie zgodziła, jej drzwi oblano farbą. Nie jest też obsługiwana w pobliskim warzywniaku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

