Sklep Rydzyka poszerzył asortyment o “anty-epidemiczne” krzyże i modlitwy Ojciec Tadeusz Rydzyk nie raz pokazał, że ma głowę do interesów. Gdy wybuchła pandemia koronawirusa, nie poprzestał na samych apelach o datki od wiernych. Do oferty księgarni fundacji “Nasza Przyszłość” wprowadził obrazki i krzyże, które mają pomóc w czasach pandemii – podaje “Super Express”. Pandemia koronawirusa dała się we znaki większości polskich przedsiębiorców. Odczuły ją także interesy ojca Tadeusza Rydzyka. Redemptorysta już raz wystąpił z dramatycznym apelem do wiernych, aby zwiększyli swoje wpłaty na rzecz prowadzonych przez niego “dzieł”. Widocznie to nie wystarczyło, bo niedługo później toruński duchowny rozpoczął nowy biznes. W księgarni fundacji “Nasza Przyszłość” pojawiło się to, co obecnie schodzi jak świeże bułeczki, czyli maseczki i przyłbice ochronne. Ale na tym nie skończyła się kreatywność redemptorysty. Do oferty dołączyły także, jak podaje “Super Express”, obrazki z wizerunkiem krzyża oraz modlitwą specjalnie na pandemię koronawirusa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

