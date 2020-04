Sklepik ojca Tadeusza Rydzyka sprzedaje maseczki i przyłbice Koronawirus w Polsce. Z powodu epidemii media o. Tadeusza Rydzyka znalazły się w trudnej sytuacji. Zapewne jego toruńska uczelnia też. Redemptorysta podjął działania. W sklepiku fundacji, która ją finansuje, znalazły się nowe produkty – maseczki i przyłbice. Ojciec Tadeusz Rydzyk w marcu prosił o wsparcie założonych przez niego mediów “w poważnej sytuacji pandemii koronawirusa”. – Bez tej pomocy grozi nam zamknięcie Radia Maryja i Telewizji Trwam – przekonywał wiernych. Wziął też sprawy w swoje ręce – w sklepiku wysyłkowym fundacji “Nasza Przyszłość” można teraz kupić maseczki i przyłbice. Poszerzenie asortymentu o środki ochrony to nie tylko odpowiedź na zapotrzebowanie, ale też sposób na wzrost dochodu. Jak donosi “Super Express” ceny nie są wygórowane. “Za wielorazową, bawełnianą maseczkę trzeba zapłacić 9,90 zł. Nieco więcej, bo 16,90 zł kosztuje plastikowa przyłbica, która wedle zapewnień sklepu ‘zmniejsza ryzyko zakażenia drogą kropelkową'” – czytamy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

