“Skrajna nieodpowiedzialność”. Ekonomista ocenia słowa szefa PFR o oszczędnościach Polaków. Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu Janusz Jankowiak uważa, że słowa Pawła Borysa z Polskiego Funduszu Rozwoju na temat oszczędności Polaków w bankach są skrajnie nieodpowiedzialne. Słowa o tym, że rząd może sięgnąć po oszczędności Polaków zgromadzone w bankach wywołały duże poruszenie. W rozmowie z Pawłem Borysem w TV Trwam padło pytanie o 900 mld zł na kontach Polaków w bankach, które mogłyby zasilić w jakiejś części kasę rządu w czasach epidemii koronawirusa. A szef Polskiego Funduszu Rozwoju odparł, że nie można tego wykluczyć, dodając dość niejasne słowa o obligacjach. Wywołało to spory niepokój. O opinię w sprawie kontrowersyjnej wypowiedzi poprosiliśmy więc Janusza Jankowiaka, głównego ekonomistę Polskiej Rady Biznesu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.