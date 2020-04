Skromne obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej Złożenie wieńców pod pomnikami na warszawskim Placu Piłsudskiego i kameralne uroczystości w gmachach ministerstw – tak mają wyglądać obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Nie będzie rządowej wyprawy do Smoleńska – informuje portal wPolityce.pl. 10 kwietnia 2020 r. o godz. 8.41 prezes PiS Jarosław Kaczyński złoży wieńce pod pomnikami śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz wszystkich ofiar katastrofy. Ze względu na obostrzenia spowodowane epidemią koronawirusa, nie będzie mu towarzyszyć delegacja polityków PiS. Jak poinformował portal wPolityce.pl szef KPRM Michał Dworczyk, o godz. 9 swój hołd w tych miejscach złoży premier Mateusz Morawiecki. Następnie, w małych grupach, wieńce pod pomnikami złożą pozostali członkowie rządu. Odbędą się kameralne uroczystości w gmachach ministerstw. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

