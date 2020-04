Śledztwo ws. wyborów błyskawicznie umorzone To byłaby jedna z najszybszych reakcji władzy PiS na działania prokuratury. Okazuje się, że śledztwo w sprawie organizacji wyborów w czasie pandemii zostało umorzone. Wystarczyło tylko kilka godzin. “Śledztwo, które dotyczyło sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób w związku z organizacją najbliższych, przewidzianych na 10 maja, wyborów prezydenckich jest umorzone” – przekazała w czwartek Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Jej komunikat cytuje “Gazeta Wyborcza”. Postępowanie toczyło się z zawiadomienia osoby prywatnej, prowadziła je Ewa Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. Sprawę opisała m.in. Ewa Ivanova z “Wyborczej”. Dziennikarka w reakcji na nowe informacje nie ma wątpliwości, że decyzja o umorzeniu śledztwa to “pójście na zupełny rympał”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.