Ślepi przewodnicy ślepych Z cyklu: Ludzie i ludziska W obecnej sytuacji pandemii odkurzam zdawałoby się dawno przebrzmiałe teksty, chociaż jeśli chodzi o Polskę, stały się one bardzo współczesne jeszcze na długo przed atakiem koronawirusa. Obserwując działalność polskiego rządu zajmującego w tak drastycznych czasach wyborami, aborcją i cholera wie czym, przypomniało mi się to zdanie z ewangelii św. Mateusza – „To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną". (Mt 15, 10-14). Pytanie tylko kiedy? Jeśli chodzi o przywódcę ślepych, to żeby nie było tak jak w tym dowcipie o śmierci Stalina: „Na co Stalin umarł? Na szczęście. Za co? Za późno." To „za późno" niestety może być bardzo realne. Oczywiście nie mówię tu o śmierci, której nikomu nie życzę, ale o odsunięciu od władzy przede wszystkim tego, do którego jakże pasują słowa piosenki Jacka Kaczmarskiego, której przytoczę tu fragmenty: Gdzie jesteś głupcze ślepy? Giń sam jak chcesz, a nas ze sobą nie zabieraj w przepaść! Puść kij, którym nas ciągniesz w dół! Upadliście, ja stoję. Puść kij, my dalej chcemy iść! Przeklęte nogi twoje! Nie puszcza, ciągnie tam, gdzie garb poplątanych ciał… Ach! Gdybym oczy miał… Czy rzeczywiście część narodu jest tak ślepa, że pozwala prowadzić się ślepcowi? Czy jego postawa, szczególnie teraz, nawet tym ślepym nie otwarła oczu? Jeśli słowa wiersza wystarczająco dosadnie nie przemawiają, to pozostają obrazy, jak ten mistrza Pietera Bruegela Starszego. Na nim przywódca ślepych już upadł. A kiedy u nas to się stanie? Za późno? A może „na szczęście" jest już blisko? Beata Gołembiowska www.bgbooks.com.pl

