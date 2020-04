Smutek w rodzinie Douga Forda, pierwsza prowincja się “otwiera” i inne codzienne uaktualnienia “Gazety” (23 kwietnia)

Telehealth Ontario – 1-866-797-0000

Tu dzwoń jak masz objawy!

Oto najnowsze informacje z 23 kwietnia:

Kanada – 42 110 (21 kwietnia 38 422)

• Ontario Pharmacists Association i CARP (Canadian Association for Retired Persons) wzywają rząd do natychmiastowej pomocy seniorom poprzez zwolnenie ich z opłat za wydawanie leków na receptę.

• Minął miesiąc odkąd w Toronto ogłoszono stan wyjątkowy. Od tego czasu 222 mieszkańców zmarło z powodu COVID-19.

• 95-letnia teściowa premiera Ontario Douga Forda, mieszkanka domu opieki długoterminowej w Toronto, uzyskała pozytywny wynik testu na COVID-19. Przyjaciele premiera mówią, że Karla Ford i jej siostra próbują śpiewać dla matki pod jej oknem.

• Quebec zanotował dziś 109 nowych zgonów na COVID-19, co daje łączną liczbę zmarłych – 1243. Obecnie w prowincji odnotowano ogółem 21 838 przypadków, w tym 873 zgłoszonych w ciągu ostatnich 24 godzin. Premier Francois Legault twierdzi, że dużym problemem jest znalezienie personelu medycznego, ponieważ 9500 pracowników nie jest w pracy z powodu choroby lub z innych powodów. Poprosił wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy nie są poddani kwarantannie i mogą wrócić do pracy, by to uczynili.

• Premier Ontario Doug Ford podał, że ośrodki ogrodnicze zostaną wkrótce otwarte.

• Rząd prowincji Saskatchewan przedstawił pięciofazowy plan ponownego otwarcia części gospodarki prowincji. Premier Scott Moe twierdzi, że ograniczenia zostaną zniesione od 4 maja dla gabinetów dentystycznych, klinik okulistycznych i fizykoterapeutycznych. Pola golfowe zostaną otwarte 15 maja, a sklepy detaliczne sprzedające odzież, książki, kwiaty i artykuły sportowe – 19 maja. Fryzjerzy mogą również ponownie zacząć spotykać się z klientami 19 maja, ale pracownicy współpracujący bezpośrednio z ludźmi będą musieli nosić maski.

• Kanadyjskie miasta proszą Ottawę o nadzwyczajne finansowanie w wysokości co najmniej 10 miliardów dolarów, mówiąc, że pandemia COVID-19 doprowadziła je na skraj kryzysu finansowego, który mógłby zagrozić wielu miejskim usługom.

• Premier Justin Trudeau mówi, że zawiedliśmy naszych rodziców i dziadków w domach opieki długoterminowej. Trudeau mówi, że rząd wysyła wojsko do pomocy w domach opieki długoterminowej w Ontario i Quebecu. Mówi jednak, że nigdy nie powinno było do tego dojść, a po zakończeniu kryzysu należy zadać trudne pytania.

• Ottawa przeznacza 1,1 miliarda dolarów na krajową strategię medyczną i badania naukowe, z których prawie jedna trzecia ma na celu poszerzenie krajowych badań i modelowania, aby lepiej zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19 podczas opracowywania szczepionki.

Trudeau twierdzi, że szczepionka jest rozwiązaniem długoterminowym, ale do tego czasu musimy spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, aby ponownie otworzyć gospodarkę, więc 350 milionów dolarów zostanie przeznaczonych na więcej testów i modelowanie.

Na dodatkowe badania nad szczepionkami i metodami leczenia przeznaczono 115 milionów dolarów, ale lwia część środków – 662 miliony dolarów – zostanie przeznaczona na badania kliniczne w celu przetestowania szczepionek i metod leczenia w miarę ich opracowywania.

• TTC ogłosiło „redukcję personelu tymczasowego” o około 1200 pracowników.

• WestJet zwolni 3000 osób i odwołuje ponad 4000 lotów krajowych na tydzień w maju.

• Premier Doug Ford podał, że wszystkie miejsca pracy nieuważane za niebędne pozostaną zamknięte do co najmniej 6 maja. W czwartek Ford przedłużył do tej daty wszystkie nakazy nadzwyczajne wydane na podstawie Ustawy o zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności.

W Ontario obowiązuje stan wyjątkowym od 17 marca i pozostanie tak do 12 maja. Jednak restrykcje wydane na podstawie tego ustawodawstwa należy odnawiać co dwa tygodnie.

Tylko supermarkety, apteki, sklepy LCBO i sklepy piwne są otwarte, a sklepy z narzędziami, sklepy zoologiczne i z marihuaną mogą oferować tylko odbiór sprzed sklepu.

Oznacza to także dalsze ograniczenia spotkań towarzyskich do pięciu osób, chyba że mieszkają pod jednym dachem, i ograniczają pracę personelu do jednego domu spokojnej starości lub domu opieki długoterminowej.

NA ŚWIECIE:

Stan na godz. 19.31:

Porównanie ze stanem sprzed 48 godzin:

Wzrost liczby potwierdzonych przypadków o 142 571.

Wzrost liczby zgonów o 13 565.

