Smutny rekord w USA. Na COVID-19 zmarło tam najwięcej osób na świecie. W poniedziałek, 20 kwietnia o godzinie 21:30 liczba przypadków zakażenia koronawirusem wyniosła na całym świecie 2 466 305. Łącznie odnotowano 169 338 zgonów, a 644 589 osób uznano na wyzdrowiałe. W raporcie naTemat pokazujemy, jak wygląda sytuacja w USA, Hiszpanii, Francji, Chinach, Wielkiej Brytanii, Turcji i Niemczech. W USA w ciągu ostatniej doby zmarły kolejne 1 202 osoby. Łącznie z powodu COVID-19życie straciło już za oceanem 41 777 ludzi. Oznacza to, że w USA z powodu koronawirusazmarło już najwięcej osób na świecie. Do niedawna liderem w smutnym rankingu śmiertelności z powodu koronawirusa pozostawały Włochy, jednak w Stanach Zjednoczonych SARS-COV-2 rozprzestrzenia się jeszcze szybciej, a skutki epidemii są tragiczne. Najgorsza sytuacja nadal jest w stanie Nowy Jork. Prawie połowa zgonów dotyczy tej części kraju. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

