Sofia zamkniętym miastem. Natychmiastowa blokada bułgarskiej stolicy. Bułgarskie władze podjęły w czwartek decyzję o zamknięciu Sofii dla ruchu kołowego. Blokada będzie obowiązywać od północy. Z miasta nie można wyjeżdżać, ani do niego wjeżdżać – poinformował na nocnej konferencji prasowej minister zdrowia Bułgarii Kirił Ananiew. W ramach stanu nadzwyczajnego, który obowiązuje w Bułgarii, rozporządzenia ministra zdrowia mają charakter wiążący – przypominają bułgarskie media. Decyzja wejdzie w życie o północy z czwartku na piątek. Zgodnie z nią zamknięte zostaną wszystkie drogowe punkty kontrolne w stolicy, które utworzono miesiąc temu w związku z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego. Oznacza to, że nie będzie możliwy przejazd w żadną stronę drogami, przy których się znajdują. Decyzją resortu zdrowia zawieszono też do odwołania transport autobusowy i kursowanie 36 pociągów.

