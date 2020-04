Spada liczba zakażeń, bo… spada liczba testów? Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny zanotowało drastyczny spadek przeprowadzonych testów na koronawirusa. Co ciekawe, zbiegło się to z odnotowaniem w oficjalnych statystykach mniejszego przyrostu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. wykonanych testach na koronawirusa, podczas których wykryto 401 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Dzień później zakażonych – było ich 318. Największy spadek liczby badań na obecność koronawirusa odnotowano jednak w poniedziałek. W sobotę resort zdrowia poinformował o 11 265, podczas których wykryto 401 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Dzień później testów było mniej, bo 8447. Spadła także liczba nowych– było ich 318. Największy spadek liczby badań na obecność koronawirusa odnotowano jednak w poniedziałek. Wykonano ich ponad dwa razy mniej niż w sobotę – tylko 5623. Jednocześnie wykryto mniej osób zakażonych, bo 260. Ministerstwo nie tłumaczy jednak, czym spowodowany jest ten spadek. Czy chodzi o okres świąteczny i przez to jest mniej wykonywanych testów? Jeśli tak, to minister Łukasz Szumowski mógł o tym poinformować wcześniej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

