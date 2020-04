Sprawdź, czy masz objawy zakażenia koronawirusem! (test online) Na jakiej podstawie możemy stwierdzić, że możemy być zakażeni wirusem SARS-CoV-2, jeśli nie mamy dostępu do testów diagnostycznych, które mogłyby to jednoznacznie potwierdzić? Rządowy serwis pacjent.gov.pl przygotował kilka pytań, które warto sobie zadać zanim zaczniemy szukać profesjonalnej pomocy – w razie zaistnienia takiej potrzeby. Bezpłatna i anonimowa ankieta przygotowana przez specjalistów z resortu zdrowia ma pomóc nam ustalić, czy wymagamy specjalistycznej opieki w czasie pandemii covid-19. Odpowiedzi na kilka prostych pytań mają rozwiać wątpliwości osób, które nie są pewne, czy mają objawy, które kwalifikują je do podjęcia leczenia. Jak to wygląda w praktyce? Na stronie pacjent.gov.pl wypełniamy specjalną ankietę dla pacjentów. W tym celu musimy podać swój wiek oraz określić naszą płeć. W dalszej kolejności zostaniemy poproszeni o wskazanie, czy zostały u nas zdiagnozowane takie problemy jak: WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

