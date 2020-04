Sprawdzi się wizja Orwella? Rząd PiS chce wykorzystać epidemię do inwigilacji Polaków. – Na czas epidemii minister cyfryzacji będzie mógł zbierać od operatorów komórkowych dane lokalizacyjne użytkowników – i to nie tylko tych zakażonych czy objętych kwarantanną. Z kolei premier będzie mógł zażądać od telekomów danych, które uzna za niezbędne dla zwalczania koronawirusa. Takie regulacje znalazły się w projekcie nowelizacji tzw. Tarczy Antykryzysowej – przekonuje dziennik.pl Projekt nowelizacji ustawy, o którym piszą dziennikarze dziennika.pl, zawiera zapisy, zgodnie z którymi w czasie zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej operator telekomunikacyjny będzie musiał dostarczyć ministrowi cyfryzacji dane o lokalizacji telefonów komórkowych osób zarażonych koronawirusem lub objętych kwarantanną. Do tego szef resortu będzie mógł otrzymywać dane – co warto dodać: zanonimizowane – o lokalizacji “urządzeń końcowych” wszystkich użytkowników sieci, także tych zdrowych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

