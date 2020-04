Sprzedaż domów w GTA spadła w połowie kwietnia o 69 procent Toronto Regional Real Estate Board (TRREB) twierdzi, że sprzedaż domów spadła o 69 procent w ciągu pierwszych 17 dni kwietnia w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wybuchł COVID-19 wywołał ochłodzenie rynku. Prezes zarządu Michael Collins powiedział, że ​​niepewność co do miejsc pracy i gospodarki przyczyniła się do spadku sprzedaży, podobnie jak fizyczne środki dystansujące, które utrudniają handel nieruchomościami. Sprzedaż, wynosząca 1654 domy, najbardziej spadła w segmencie mieszkań, który przyciąga wysoki odsetek nabywców po raz pierwszy mających większą elastyczność finansową, podczas gdy sprzedaż domów wolnostojących z wyższej półki w mieście Toronto odnotowała wzrosty. Zarząd twierdzi, że nowe oferty spadły o 63,7 procent. Raport mówi, że średnia cena sprzedaży spadła o 1,5 procent do 817 665 dolarów, na co włynęła zarówno ogólna niepewność co do przyszłości, jak i rodzaje sprzedawanych domów. TRREB twierdzi, że rynek może zaobserwować spadek średnich cen w drugim kwartale, choć oczekuje, że średnia cena w tym roku prawdopodobnie jednak pozostanie na poziomie zbliżonym do poziomu z 2019 r. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

