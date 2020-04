Stańcie w obronie polskich kobiet! List otwarty Rady Kobiet do posłanek i posłów. „Procedowanie przez Sejm zaproponowanych groźnych zmian jest ciosem dla milionów kobiet w Polsce i ich rodzin. Apelujemy do Was: stańcie w obronie polskich kobiet i dziewcząt, w obronie praw człowieka, które stanowią fundament europejskich, a co za tym idzie także polskich, wartości konstruujących naszą narodową i ponadnarodową wspólnotę” Chodzi o dwa obywatelskie projekty ustaw, którymi Sejm zajmie się 15 kwietnia: projekt ustawy „Zatrzymaj Aborcję” Kai Godek, który zaostrza antyaborcyjne prawo delegalizując przesłankę embriopatologiczną („ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu”);

projekt ustawy „Stop Pedofilii" kryminalizujący edukację seksualną (za jej nauczanie ma grozić kara 3 lat więzienia). „Głosując za tymi nieetycznymi i nieodpowiedzialnymi społecznie projektami ustaw odbierzecie milionom kobiet i dziewcząt w Polsce szansę na bezpieczeństwo i zdrowie, a wszystko to w imię interesów niewielkiej grupki fundamentalistów religijnych, którzy próbują narzucić swoją głęboko niemoralną wizję świata wszystkim Polkom i Polakom" — piszą w liście do posłów i posłanek członkinie Rady Kobiet przy Prezydencie Warszawy w skład której wchodzą m.in. była pełnomocniczka ds.równego traktowania prof. Małgorzata Fuszara, socjolożka dr Elżbieta Korolczuk, radna Agata Diduszko-Zyglewska czy filozofka prof. Magdalena Środa.

