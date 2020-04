Stany Zjednoczone zawieszają wydawanie Zielonych Kart na 60 dni Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił nowe, 60-dniowe ograniczenia imigracji do USA. Zakaz będzie dotyczyć tylko osób poszukujących “stałego pobytu” na terenie USA, a nie tych osób, które przyjeżdżają na czas określony – zapowiedział Trump. Oznacza to, że uderzą one w starających się o uzyskanie tzw. Zielonych Kart. Według prezydenta ograniczenia mają na celu “ochronę bezrobotnych Amerykanów”. Po upływie 60 dni urzędnicy amerykańscy ocenią “wszelkie możliwe rozszerzenia lub modyfikacje” dotyczące tego ograniczenia, które będą “oparte na zaistniałych warunkach ekonomicznych” – przekazał prezydent. Zakaz będzie dotyczyć tylko osób poszukujących “stałego pobytu” na terenie USA, a nie “osób wjeżdżających na czas określony” – zapowiedział Trump. Prezydent Trump zapytany, czy ograniczenia są przedłużeniem obietnicy kampanii w 2016 r., podczas której zapowiadano poważne ograniczenia imigracji do USA – zarówno legalnej, jak i nielegalnej, odpowiedział, że jego głównym celem jest ochrona Amerykanów. – Nie, nie. Chcę, aby ludzie, którzy są w tym kraju, chcę, aby nasi obywatele znaleźli pracę -odpowiedział Trump, dodając: – Nie chcę, żeby mieli konkurencję. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

