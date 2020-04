Starosta wysokomazowiecki chce oznaczać domy chorych na koronawirusa Jak informuje “Gazeta Wyborcza”, według pomysłu Bogdana Zielińskiego, domy lub wejścia do mieszkań chorych na COVID-19 miałyby zostać odpowiednio oznaczone, tak jak gospodarstwa rolne w przypadku ASF. – Musimy przekazywać mieszkańcom rzetelne i uczciwe informacje – tłumaczy starosta wysokomazowiecki . Zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i służby wojewody podlaskiego nie podają w publicznych komunikatach informacji na temat tożsamości osób zakażonych lub przebywających w kwarantannie. Informacje te ograniczają się zaledwie do przekazania nazwy powiatu, z którego te osoby pochodzą. Tymczasem, wysokomazowiecki starosta chce, by odpowiednio oznaczać domy lub wejścia do mieszkań takich osób, bo jak tłumaczy “mieszkańcy powiatu mają prawo wiedzieć, czy w ich sąsiedztwie nie ma osób chorych na COVID-19”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

