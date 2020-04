Sukces “Hejtera” Jana Komasy na Tribeca Film Festival Film Jana Komasy dostał nagrodę dla najlepszego filmu w konkursie International Narrative Competition na Tribeca Film Festival w Stanach Zjednoczonych. “To dla nas wielkie szczęście” – mówi reżyser w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą. W jury byli m.in. laureaci Oscarów: doskonały aktor William Hurt czy reżyser Danny Boyle. “Ci ludzie przyznali ‘Hejterowi’ jednogłośnie nagrodę dla najlepszego filmu międzynarodowego. Na jednym z najważniejszych festiwali na świecie. (…) Dzięki temu nasz film – liczymy na to bardzo – dostanie drugą szansę. Na swoje życie po życiu” – mówi RMF FM Jan Komasa. Obraz miał swoją kinową premierę w Polsce w marcu. Po kilku zaledwie dniach obecności filmu na ekranach zamknięto u nas kina i “Hejter” trafił wyłącznie na platformy internetowe. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

