Światełko nadziei w Ontario i nowe natychmiastowe testy z Ottawy gotowe, oraz inne codzienne uaktualnienia “Gazety” (13 kwietnia)

Telehealth Ontario – 1-866-797-0000

Tu dzwoń jak masz objawy!

Oto najnowsze informacje z 10 kwietnia:

Kanada – 25 680 (10 kwietnia 22 148)

• Dr Barbara Yaffe, zastępca dyrektora medycznego ds. zdrowia w Ontario, twierdzi, że prowincja może zbliżać się do szczytu kryzysu COVID-19 – liczba nowych przypadków każdego dnia jest ostatnio stosunkowo stabilna i mniejsza niż poprzednio. Eksperci modelujący rozwój epidemii stwierdzili, że szczyt prawdopodobnie nadejdzie w tym tygodniu.

• Premier Doug Ford ogłosił, że legislatura zostanie zwołana jutro, aby przedłużyć stan wyjątkowy w prowincji o kolejne 28 dni.

• Szybkie, przenośne urządzenie testujące na COVID-19 opracowane przez firmę Spartan z Ottawy uzyskało aprobatę Health Canada. To podręczny analizator DNA, który pozwala na niezależne testowanie pacjentów i otrzymywanie wyników bez konieczności wysyłania próbek do prowincyjnego lub krajowego laboratorium, bez specjalistycznego personelu.

• Air Canada zawiesza większość lotów międzynarodowych do czerwca, a Air Transat i Sunwing Airlines Ltd. odwołują wszystkie podróże do 31 maja.

• Sunwing przekazał agencji pomocy żywnościowej Second Harvest ponad 46 000 niewykorzystanych posiłków normalnie serwowanych podczas lotów. Second Harvest to największa w Kanadzie organizacja charytatywna wspomagająca bezdomnych żywnością.

• Premier Ontario Doug Ford podał, że w ciągu ostatnich pięciu dni prowincja nabyła ponad 13 milionów masek, w tym 200 000 masek N95.

• Dr Theresa Tam, glówna dyrektor ds. zdrowia publicznego Kanady, twierdzi, że liczba zgonów z powodu COVID-19 będzie nadal rosła, nawet jeśli ogólna liczba przypadków w Kanadzie spadnie. Tams twierdzi, że dzieje się tak z powodu epidemii w placówkach opieki długoterminowej. Mówi, że prawie połowa zgonów jest powiązana z placówkami opieki długoterminowej. Tam twierdzi, że wszystkie szczeble władz próbują poradzić sobie z tymi epidemiami, a kiedy ludzie dowiadują się więcej o tym, jak reagować, wprowadzane są nowe środki.

• Minister ds. seniorów, Deb Schulte, ogłosiła także nowe federalne wytyczne, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa w domach opieki długoterminowej. Schulte powiedział, że wytyczne zostały opracowane wspólnie z rządami wszystkich prowincji.

NA ŚWIECIE:

• Jak podaje WHO, ie ma dowodów na to, że szczepionka Bacille Calmette-Guérin (BCG) chroni ludzi przed zakażeniem wirusem COVID-19. Trwają dwa badania kliniczne dotyczące tej kwestii, a WHO oceni dowody, gdy będą dostępne. Wobec braku dowodów WHO nie zaleca szczepienia BCG w celu zapobiegania zakażenia COVID-19.

Stan na godz. 20.25

Porównanie ze stanem sprzed Świąt (10 kwietnia):

Wzrost liczby potwierdzonych przypadków o 223 901.

Wzrost liczby zgonów o 16 981.

