Światowy Indeks Wolności Prasy. Polska na 62. miejscu. Reporterzy bez Granic przygotowali Światowy Indeks Wolności Prasy. Jak wynika z zestawienia z 2019 roku, Polska uplasowała się na 62. miejscu. Tym samym nasz kraj zaliczył spadek. Światowy Indeks Wolności Prasy jest przygotowywany od 2002 roku. Autorzy zestawienia, biorą pod uwagę takie czynniki jak: niezależność i pluralizm mediów, uwarunkowania prawne i bezpieczeństwo dziennikarzy, przejrzystość działania instytucji i procedur, jakość infrastruktury oraz poziom nadużyć i przemocy. “Ranking pokazuje, że nadchodzące dziesięciolecie będzie miało decydujące znaczenie dla przyszłości dziennikarstwa, a pandemia COVID-19 uwypukliła i wzmocniła wiele kryzysów, które zagrażają prawu do swobodnie przekazywanych, niezależnych, zróżnicowanych i wiarygodnych informacji” – można przeczytać w omówieniu publikacji na stronie Reporterów bez Granic, organizacji zajmującej się wolnymi mediami. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.