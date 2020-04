Sympatycy torontońskiego Zoo hojnie sypnęli kasą na żywność dla zwierząt Miłośnicy Zoo w Toronto przekazali w ciągu 9 dni dość pieniędzy na 6 miesięcy jedzenia dla zwierząt.

Zebrano ponad pół miliona dolarów! Kiedy rozpoczęto akcję zbierania pieniędzy na wyżywienie zwierząt w Zoo w Toronto z powodu utraconych dochodów z biletów wstępu, wyznaczono cel 100 000 dol. Tymczasem w piątek 24 kwietnia podano, że ​​faktycznie zebrano już ponad pięciokrotnie wyższą kwotę. Kampania Zoo Food For Life zebrała w ciągu tygodnia pieniądz wystarczające na pokrycie kosztów żywności na sześć miesięcy. Zoo rozpoczęło kampanię 16 kwietnia z powodu bolesnych strat w dochodach po zamknięciu parku. Wyjaśniono wówczas, że opłaty za wstęp i parking dla odwiedzających są wykorzystywane do zaopatrzenia zwierząt w żywność. Przez ponad miesiąc Zoo jest zamkni†e nie uzyskując ani centa wpływów. Ponad 500 000 dol w ciągu dziewięciu dni trwania kampanii to wspaniała wiadomość. Dolf DeJong, CEO Toronto Zoo, powiedział: „Oprócz przekazywania darowizn online, ludzie znaleźli inne kreatywne sposoby wspierania nas. Skontaktowało się z nami wiele restauracji, hurtowych dostawców żywności i innych firm z produktami spożywczymi”. „To był naprawdę znakomity dowód, jak bardzo ludzie troszczą się o Zoo w Toronto …”, mówi Beth Gilhespy, dyrektor wykonawcza Toronto Zoo Wildlife Conservancy. „Darowizny pochodziły od naszych sympatyków w regionie Wielkiego Toronto i całej Kanady. Ponadto otrzymaliśmy wsparcie z całego świata”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

