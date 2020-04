Szczyt epidemii w Polsce ma nadejść później Według najnowszej prognozy, którą przygotowała spółka ExMetrix, szczyt zakażeń koronawirusem w Polsce ma nastąpić dopiero pod koniec miesiąca. Przewiduje się, że najwięcej nowych przypadków zostanie odnotowanych 25 kwietnia. pandemii koronawirusa w Polsce wskazywały, że szczyt zakażeń nastąpi 20 kwietnia. Jak czytamy w najnowszej analizie ExMetrix, “maksimum epidemii przesunęło się”. Teraz mowa już o 25 kwietnia.

Wcześniejsze prognozy dotyczące rozwojuw Polsce wskazywały, żenastąpi 20 kwietnia. Jak czytamy w najnowszej analizie ExMetrix, “maksimum epidemii przesunęło się”. Teraz mowa już o 25 kwietnia. “Z modelu po reestymacji wynika też możliwość minimalnie łagodniejszego, mniej stromo nachylonego przebiegu liczby wykrywanych zakażeń” – czytamy w komunikacie analityków. Sprawdzalność prognoz spółki wynosi 94,4 proc. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.