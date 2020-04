Przewodniczący PKW: nie uda się przeprowadzić w pełni wolnych wyborów – Z mojego punktu widzenia jest tyle zastrzeżeń, że obawiam się, iż w pełnym zakresie nie uda się przeprowadzić wolnych wyborów – powiedział dziś w Senacie przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. We wtorek trzy połączone komisje senackie wysłuchały stanowisk przedstawicieli różnych instytucji i ekspertów. Swoje stanowisko ws. ustawy o wyborach korespondencyjnych mają wydać 4 maja. W posiedzeniu uczestniczył m.in. przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Mówił, że Komisja otrzymuje setki pytań, czy przygotowywać lokale wyborcze, czy przygotowywać spisy wyborców. Przyznał, że gdyby wybory miały się odbyć w tradycyjnej formie, zbyt mało osób zgłosiło się do obwodowych komisji wyborczych. W komisjach tych powinno zasiadać około 250 tys. osób, a na razie zgłosiło się 130-140 tys. członków. Jak jednak dodał, co tydzień w niedzielę w całym kraju odbywa się w kraju od 5 do 10 różnych głosowań, a np. w niedzielę 26 kwietnia było 26 “przedsięwzięć wyborczych” (wyborów uzupełniających, lokalnych referendów itd.). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.