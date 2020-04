Szef WHO ostrzega ws. pandemii koronawirusa: najgorsze jeszcze przed nami Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł w poniedziałek, że najtrudniejszy etap pandemii koronawirusa jeszcze nie nastąpił. “Najgorsze jeszcze przed nami” – oświadczył w Genewie. Tedros w ten sposób odniósł się do zapowiedzi wielu krajów o stopniowym znoszeniu ograniczeń gospodarczych i społecznych. Nie wyjaśnił jednak dokładnie, co miał na myśli, mówiąc o najgorszym, które dopiero nadejdzie. Eksperci uważają, że ma na myśli Afrykę, gdzie pandemia dopiero się rozprzestrzenia, a opieka zdrowotna na tym kontynencie jest na bardzo niskim poziomie. Szef WHO po raz kolejny porównał pandemię koronawirusa do grypy “hiszpanki”, która w 1918 roku zabiła dziesiątki milionów ludzi. – Ten wirus ma bardzo niebezpieczną kombinację i działa tak … jak grypa z 1918 r., która zabiła nawet 100 mln ludzi – wyjaśnił. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

