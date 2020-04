Sześć kobiet ze strachem czeka na samotny poród. Projekt Kai Godek odziera z godności. Sześć kobiet w ciąży. Rolniczka, artystki, studentka, pracownica korporacji. Trzy mają za sobą aborcję, dwie ze względu na ciężkie wady płodu. Wszystkie chciałyby rodzić z partnerami, boją się porodu w czasach pandemii. Oburza je popierany przez Dudę “bestialski projekt” zakazu aborcji – przymusu rodzenia dzieci skazanych na cierpienie, chorobę, śmierć „Rząd nieudolnie próbuje zamaskować własną indolencję, wprowadzając obostrzenia, które łamią prawa kobiet” – mówi Ewa* o obowiązującym w czasie epidemii COVID-19 zakazie porodów rodzinnych. To jedna z sześciu bohaterek tekstu, które poznaliśmy na grupie kobiet w ciąży udzielających sobie na Facebooku pomocy i rad. Wszystkie chciały rodzić z partnerem, co jest obecnie zakazane. Trzy z nich opowiadają o doświadczeniu aborcji, dwie ze względu na ciężką chorobę płodu. „Kiedyś byłam zwolenniczką całkowitego zakazu aborcji. Ale los jest złośliwy. Nie wiesz, jak się zachowasz, dopóki dramat nie spotka cię bezpośrednio” – mówi Magda. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

