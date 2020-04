Sześć nowych objawów koronawirusa. To m.in. utrata węchu i smaku. Do tej pory objawami, które wskazywały na chorobę zakaźną Covid-19, wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 były gorączka, kaszel i duszności. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) poinformowało w niedzielę o sześciu kolejnych objawach. O sześciu nowych objawach koronawirusa poinformowało w sobotę Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Do tej pory objawami, które wskazywały na chorobę zakaźną Covid-19, wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 były gorączka, kaszel i duszności. Teraz kolejne objawy to: dreszcze, powtarzane drżenie z dreszczami, ból mięśni, ból głowy i ból gardła. A także utrata smaku lub zapachu. Duszności zostały zmienione natomiast na “duszności lub trudności w oddychaniu”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

