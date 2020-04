Szpital polowy w hali hokejowej w Montrealu W Montrealu pracownicy służby zdrowia wykorzystują lokalną halę hokejową jako tymczasowy szpital zakaźny przeznaczony dla pacjentów, u których zdiagnozowano COVID-19. Kanadyjski Czerwony Krzyż i CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal współpracowały ze sobą, aby przekształcić Jacques Lemaire Arena w prowizoryczny szpital. Nowa placówka może pomieścić do 40 pacjentów – zarówno mieszkańców publicznych jak i prywatnych domów opieki długoterminowej, wymagających hospitalizacji z powodu COVID-19. Nowy szpital ma zostać otwarty w ciągu najbliższych kilku dni, po dezynfekcji i pełnym zaopatrzeniu go w sprzęt medyczny. Pacjenci oczekujący na przeniesienie są obecnie wysyłani na wskazane oddziały zakaźne w pobliskim Hôpital de LaSalle. „Ten złożony projekt powstał dzięki wyjątkowej pracy naszych zespołów IUHSSC, które stworzyły kompletny szpital – powiedział CIUSSS. „Dziękujemy Kanadyjskiemu Czerwonemu Krzyżowi, który współpracował z nami, zapewniając sprzęt niezbędny do założenia tego mobilnego szpitala”. „Ważne jest również podkreślenie udziału gminy LaSalle, która zapewniła halę i wsparcie logistyczne w zakresie zaopatrzenia w wodę i podłączenia do kanalizacji”. Oczekuje się, że mobilny szpital odciąży oddział w szpitalu LaSalle. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

