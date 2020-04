Szpital w Burlington otwiera pierwszy taki ośrodek w Ontario Szpital w Burlington jako pierwszy w Ontario utworzy tymczasowy oddział dla pacjentów z COVID-19. W nowym oddziale szpitala Joseph Brant Hospital o nazwie Pandemic Response Unit znajdą się 93 nowe miejsca tylko dla osób, które potrzebują hospitalizacji i leczenia koronawirusa. To dodatkowe miejsca poza 71 miejscami już przeznaczonymi dla pacjentów zarażonych wirusem COVID-19 w szpitalu. „Oddział jest kluczowym elementem naszego planu reagowania na pandemię, aby zaspokoić zwiększone potrzeby naszej społeczności i ostatecznie ocalić życie ludzi” – powiedział Eric Vandewall, prezes i dyrektor generalny Joseph Brant Hospital. Placówka pozwoli szpitalowi na zaoszczędzenie łóżek na oddziale opieki krytycznej dla swoich najbardziej chorych pacjentów. W Pandemic Response Unit będą pracowali lekarze z Burlington, którzy zgłosili się na ochotnika. „Mam zaufanie do naszego systemu opieki zdrowotnej, a zwłaszcza naszych pracowników służby zdrowia”, powiedziała poseł z Burlington, Karina Gould. „Rząd federalny przekazał prowincjom dodatkowe 500 milionów dolarów na wsparcie naszego systemu opieki zdrowotnej. Koordynujemy również zakup niezbędnego sprzętu, aby zapewnić naszym pracownikom pierwszej linii bezpieczeństwo i współpracujemy z kanadyjskim przemysłem, w tym tutaj w regionie Halton, w celu produkcji potrzebnego sprzętu. Doceniam wysiłki naszego lokalnego szpitala.” Prace nad nowym oddziałem rozpoczęły się we wtorek i oczekuje się, że zostanie on otwarty dla pacjentów w połowie kwietnia. Szpital Joseph Brant leczy obecnie cztery potwierdzone przypadki koronawirusa i jeden podejrzany przypadek. Podobne tymczasowe obiekty powstają również w Kolumbii Brytyjskiej i Quebecu. Quebec ma obecnie największą liczbę potwierdzonych przypadków COVID-19 w Kanadzie. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

