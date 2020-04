Tak mogła kiedyś wyglądać Antarktyda Obecnie kojarzy nam się z grubą warstwą lodu i siarczystym mrozem, ale kiedyś Antarktyda wyglądała zupełnie inaczej. Miliony lat temu najzimniejsze miejsce na Ziemi porastały tętniące życiem podmokłe lasy deszczowe. Tego, jak kiedyś wyglądała Antarktyda, dowiedli naukowcy z instytutu badawczego w Bremerhaven w Niemczech. Pracujący na Morzu Amundsena w pobliżu lodowca Pine Island na Antarktydzie lodołamacz wywiercił fragment gleby, którego wiek szacuje się na około 90 milionów lat. Wydobyto go na głębokości prawie 27 metrów pod dnem oceanu. Fragment wydobytej gleby ma brązowawoszary kolor i składa się z drobnoziarnistego mułu i gliny. Widać na nim pozostałości korzeni oraz pyłki i zarodniki 65 typów roślin. Wyraźnie zauważalna jest też struktura poszczególnych komórek. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

