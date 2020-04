Tak “wstajemy z kolan”. Europosłowie PiS zrezygnowali z unijnej pomocy. Rządzona przez PiS Polska “wstaje z kolan”, rezygnując z unijnego wsparcia i miliardów euro – czytamy w poniedziałkowej “Gazecie Wyborczej”. Parlament Europejski przyjął 17 kwietnia rezolucję w sprawie skoordynowanych działań Unii na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami. Nie ma mocy prawnej, jest za to formą nacisku na instytucje UE, by mocniej zaangażowały się w pomoc dla gospodarek, które dotknął kryzys.



Rezolucja apeluje między innymi do państw członkowskich, by przeznaczały wszelkie dostępne fundusze na przyspieszenie testów diagnostycznych COVID-19 i opracowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.