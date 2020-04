„Tarcza antykryzysowa” niekonstytucyjna i pełna błędów Projekt tarczy antykryzysowej zawiera propozycje niejasne, wewnętrznie sprzeczne, narusza Konstytucję i podstawowe prawa obywateli – alarmują w obszernej analizie specjaliści z Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego. Apelują o niewprowadzanie do polskiego prawa kolejnej porcji wadliwych przepisów. “Konieczne formalne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej” Poprawiona przez Senat ustawa o tarczy antykryzysowej jest dziś głosowana w Sejmie. W nocy z 30 na 31 marca 2020 izba wyższa polskiego parlamentu w głosowaniu zdalnym wykreśliła z rządowego projektu m.in. kontrowersyjne zmiany w kodeksie wyborczym. Senatorowie wzmocnili natomiast wspracie dla przedsiębiorców i pracowników. Sejm, w którym dominują posłowie Zjednoczonej Prawicy, będzie mógł odrzucić senackie poprawki. Które zmiany, o ile w ogóle, uda się utrzymać? Okaże się już na najbliższym posiedzeniu. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS powiedział już, że partia rządząca nie będzie upierać się przy zmianach w prawie wyborczym. Pomysł może wrócić w innej formie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.