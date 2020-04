“To będzie prawdopodobnie najtrudniejszy tydzień” Stany Zjednoczone Ameryki przygotowują się na szczyt zachorowań i szczyt zgonów z powodu COVID-19. – To będzie prawdopodobnie najtrudniejszy tydzień – tak o przyszłym tygodniu mówi prezydent USA Donald Trump. Lekarze przygotowują się do selekcji chorych, którym będą nieść pomoc – pierwszeństwo będą miały osoby z większymi szansami na przeżycie. “Epidemia jest jak pociąg. Jak się rozpędzi, jest nie do zatrzymania” – tak nowojorscy lekarze opisują obecną sytuacje. W Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano już ponad 300 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. To około jedna czwarta wszystkich zakażeń wykrytych na świecie. – To będzie prawdopodobnie najtrudniejszy tydzień. Niestety, będzie dużo zgonów, choć mniej, niż mogłoby być bez naszych działań. Ale ludzie będą umierać, wielu ludzi umrze – ostrzegł prezydent USA Donald Trump. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

