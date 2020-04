“To jest upadek demokracji. Dlatego, że tak się nie da wybierać prezydenta”. Na półtora tygodnia przed zapowiedzianym głosowaniem Polacy wciąż nie wiedzą, jak mieliby głosować. Listonosze też, a w wariancie korespondencyjnym to oni mieliby nam dostarczać wyborcze pakiety. Za granicę nie dostarczą. Termin na złożenie wniosku minął, zanim jeszcze można było z niego skorzystać. W teorii to listonosze mieliby roznosić wyborcze pakiety. Taki jest przynajmniej plan rządu. Rzeczywistość jest jednak inna. – Nie mieliśmy od przełożonych żadnych informacji, że będziemy na pewno to nosić. Osobiście się raczej zdecyduję, ale jeśli będziemy mieli to wynieść przez 2-3 dni, to będzie graniczyło z cudem. Nie każdy jest, nie każdy mieszka pod adresem wyborczym – tłumaczy jeden z listonoszy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

