To ona ujawniła transport węgla z Kolumbii W tym tygodniu do Portu Północnego w Gdańsku zawitał największy masowiec, jaki był obsługiwany w Polsce – Agia Trias. Nie było jednak fanfar, jak w przypadku Antonowa 225 w Warszawie. Być może dlatego, że na pokładzie statku był węgiel z Kolumbii w czasie, gdy przy polskich kopalniach leżą zwały naszego, czarnego złota? O tym rozmawiamy z dziennikarką Karoliną Bacą-Pogorzelską. O gigantycznym masowcu i transporcie węgla z Kolumbii jako pierwsza napisała na Twitterze Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka, która od lat śledzi i nagłaśnia afery związane z obrotem węglem. To ona opisała sprawę importu antracytu z okupowanego Donbasu. jako pierwsza napisała na Twitterze, dziennikarka, która od lat śledzi i nagłaśnia afery związane z obrotem węglem. To ona opisała sprawę importu antracytu z okupowanego Donbasu. “BUM! To zamówienie węgla energetycznego z Kolumbii spółki PGE Paliwa. Część na handel, część po zmieszaniu z polskim do ich ciepłowni w Gdyni i Gdańsku – moje źródła. Ładunek to ok. 140 tys. ton, bo więcej nie wejdzie przez cieśniny duńskie. Czekam na komentarz spółki” – napisała dziennikarka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.