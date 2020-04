To ostatni dzwonek na wysiew nasion

Z cyklu: Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika z nieba

Poprzez wysiew warzyw i kwiatów wiosną w domu znacznie wydłużamy trwający w naszym klimacie zaledwie nieco ponad 100 dni sezon wegetacyjny. Na dodatek kiełkujące wewnątrz rośliny przebywają w kontrolowanym klimacie. Nie narażone są tutaj na wiatr, słońce, suszę, niską temperaturę, a także koty sąsiadów. Ich szanse wyrośnięcia na dorodne okazy są zatem znacznie większe. Chociaż układa się specjalne tabele odnośnie terminu wysiewu poszczególnych warzyw i kwiatów, zdecydowanie większość z nich wysiewa się w praktyce na sześć tygodni przed wystąpieniem ostatniego przymrozku. Wówczas to po około ośmiu tygodniach będą one dostatecznie wyrośnięte, aby przesadzić je do ogrodu. Ponieważ ostatniego mrozu nocą w Ontario spodziewać należy się w połowie maja, najlepszym czasem na wysiew w domu nasion jest na pewno koniec marca i początek kwietnia. Nic więc dziwnego, że właśnie dzisiaj omawiam ten temat.

Ważna, obok dostarczenia roślinom odpowiedniej ilości światła, jest oczywiście sprawa wyboru prawidłowych pojemników. W domowym gospodarstwie wyszperać można wiele opakowań po produktach spożywczych, które niezwykle łatwo zaadaptować do takiego celu. Przypomnieć jedynie warto, że w każdym z zaadaptowanych pojemników zrobić należy na dole otwór do drenażu nadmiaru wody.

Trzeba też powiedzieć sobie prawdę, że stosowane tak często przez nauczycieli w szkołach kartonowe opakowania po jajkach są zbyt płytkie i nie poleca się ich raczej do wysiewu nasion w domu.

Z kolei oferowane w sklepach ogrodniczych pojemniki podzielić można na dwie grupy: te jednorazowego użytku oraz tak zwane wieloletnie. Te pierwsze, wykonane z prasowanego torfu, szczególnie poleca się w przypadku uprawy warzyw dyniowatych. Nie lubią one bowiem przy przesadzaniu zbytniego naruszania systemu korzeniowego. Całą taką miniaturową doniczkę z wyrośniętą siewką wkłada się później po prostu bezpośrednio do ziemi, gdzie szybko ulega ona rozkładowi. Plastykowych pojemników używać można natomiast wielokrotnie. Ułożone są one gęsto na specjalnych prostokątnych tackach i stąd ich angielska nazwa “cell packs”. W dosłownym tłumaczeniu na polski oznacza ona “pojemniki komórkowe”. Każdego roku, przed ponownym użyciem tych plastykowych pojemników, należy umyć je dokładnie w roztworze ciepłej wody z zawartością 5-procentowego “Javexu”.

Ważne zagadnienie to wybór właściwego podłoża. Mieszanki z zawartością ziemi ogrodniczej, nazywane po angielsku “potting soil”, nie są raczej tutaj rekomendowane. Nie tylko są za twarde dla delikatnych korzeni kiełkujących roślin, ale przede wszystkim istnieje niebezpieczeństwo ukrywania się w nich chorób grzybowych . Mogą one niezwykle szybko, bo w ciągu jednej nocy, zniszczyć wszystkie uprawiane przez nas warzywa i kwiaty. Najbardziej polecane są w tej sytuacji mieszanki torfu z perlitem, które nie zawierają w sobie zupełnie ziemi (ang. spilless mixture). Są one specjalnie sterylizowane, tak że niebezpieczeństwo wystąpienia groźnej choroby grzybowej jest w przypadku ich używania całkowicie zażegnane. Pamiętajmy też o podlewaniu naszych siewek zawsze letnią, nie zimną wodą.

Ponieważ mieszanki torfowe stosowane do wysiewu nasion nie zawierają w sobie żadnych związków mineralnych, koniecznie jest zasilanie młodych siewek. Dobrze nadaje się do tego nawóz o składzie NPK: 20-20-20, który zawiera w sobie również tak potrzebne roślinom mikroelementy. Pamiętać należy jedynie, że przy nawożeniu młodych siewek stosujemy stężenie o połowę mniejsze niż polecane dla dorosłych roślin na opakowaniu.

Najgroźniejsze w uprawie młodych sadzonek kwiatów i warzyw jest, oczywiście, pojawienie się jednej z chorób grzybowych , która polega na gniciu łodyg tuż przy poziomie gruntu (ang. dumping-off). Na szczęście, w sklepach ogrodniczych dostaż można środek chemiczny “No-Damp”. Jego regularne stosowanie zapobiega występowaniu tej choroby.

Jak zapobiegać gniciu łodyg młodych siewek?

– Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza

– Nie wysiewaj zbyt gęsto

– Tacki z “doniczkowymi komórkowymi” wypełniaj tak podłożem, aby na krawędziach przerwana była jego ciągłość. Choroba nie potrafi przemieszczać się bez obecności podłoża. – Powierzchnię pokryj cienką warstwą wermikulitu (ang. vermiculite), na którym choroba się nie rozwija.

Księżyc a wysiew nasion

Wiem dobrze, że będą wśród Czytelników “Gazety” i tacy, którym sprawa wpływu Księżyca na szybkość wzrostu roślin wyda się po prostu dziennikarską kaczką. Zapewniam jednak jak najbardziej poważnie, że opisana poniżej teoria to nie żadne igraszki. Co roku bowiem potwierdzają ją praktycznie wielcy mistrzowie ogrodowania. Bo jeśli Księżyc powoduje przypływy oraz odpływy mórz i oceanów, to dlaczego nie może on też oddziaływać w jakiś sposób na żyjące na Ziemi istoty?

Odnośnie wpływu Księżyca na wzrost roślin ogrodnicy rozróżniają dwie wyraźne odrębne fazy. W liczącym dwadzieścia osiem dni cyklu, podczas którego ten naturalny satelita okrąża naszą planetę, pierwsze czternaście dni to “Księżyc przybywający” (ang. waxing Moon). W tym czasie z dnia na dzień powiększa się jego oświetlona słonecznym światłem tarcza. Wówczas też zaobserwować można wyraźnie zwiększoną aktywność części naziemnych roślin. Dlatego w tym okresie poleca się wysiewać wszystkie warzywa, z których zbiera się naziemny plon. Zaraz po pełni Księżyc przechodzi w trwającą również czternaście dni fazę ubywającą (ang. warning Moon). Wtedy to znacznie szybciej przyrastają podziemne części rośliny. Stąd w tym z kolei okresie należy wysiewać warzywa plonujące z korzeni, jak np. buraki, marchew albo ziemniaki. Wielu ogrodników uważa też z przekonaniem, że wysiew roślin korzeniowych w tym właśnie czasie wyraźnie poprawia ich smak. Również podczas “Księżyca ubywającego” soki roślinne spływają w kierunku korzeni i dlatego najlepiej przycinać wtedy krzewy i drzewa owocowe. W tym okresie poleca się też dokonywać przesadzania w ogrodzie, bo korzenie roślin regenerują się znacznie szybciej.

Jak i wszędzie, tutaj też są jednak pewne wyjątki. Pamiętać należy, że sałatę kruchą nazywaną inaczej główkową traktować trzeba jak warzywa korzeniowe. W ten sposób zapewniamy prawidłowe uformowanie się jej “główki” i zapobiegamy zbytniemu wyciąganiu się liści ku górze.

Sałatę liściową natomiast wysiewamy w okresie “Księżyca przybywającego”, aby jak najszybciej uzyskać z niej plon. Z kolei w przypadku roślin motylkowych nie występują żadne ograniczenia i można wysiewać je bez względu na to, w jakiej fazie znajduje się księżyc.

Znacznie bardziej kontrowersyjna wydaje się natomiast teoria wpływu wzajemnego położenia Księżyca i znaków zodiaku na wzrost poszczególnych roślin. Zgodnie bowiem z astrologią, Księżyc w swojej drodze po nieboskłonie, podobne zresztą jak i Słońce, przesuwa się na tle dwunastu gwiazdozbiorów. Podczas gdy Słońce przebywa “na obszarze” poszczególnej konstelacji około miesiąca, Księżyc jako satelita Ziemi zmienia ją co dwa albo trzy dni. Astrologowie twierdzą, że dla wysiewu roślin najbardziej korzystne są trzy znaki zodiaku: Rak, Skorpion i Waga. Nieco mniej, ale również przyjazne są też Byki, Panna i Koziorożec. Odchwaszczanie i przekopywanie ziemi najlepiej wykonywać pod Bliźniętami, Lwem, Strzelcem albo Wodnikiem. Z kolei szczepienie i przesadzanie roślin najlepiej udają pod Rakiem, Skorpionem i Bliźniakami. Natomiast komórkę w ogrodzie, aby praca poszła lekko i przyjemnie, najlepiej porządkować pod Panną. Na podstawie tych wszystkich teorii każdego roku układa się specjalne tabele ogrodnicze, które pomóc mają w wybraniu odpowiedniego dnia do wykonania specyficznej czynności w ogrodzie.