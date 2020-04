To zawoalowana dyktatura”. Orbán przejmuje pełnię władzy na czas koronawirusa. Cały świat zmaga się z koronawirusem, ale nigdzie, w żadnym państwie – bez względu na wprowadzane ograniczenia i restrykcje – nie posunięto się do czegoś takiego. Na czas epidemii węgierski parlament przestaje pełnić swoją funkcję. Od teraz najważniejsze stają dekrety rządu Viktora Orbána. Co to oznacza w praktyce? – Orbán wykorzystał pandemię, by spełnić swoje stare marzenie o całkowitym przejęciu władzy – mówi naTemat Gábor Horváth z jedynego niezależnego dziennika na Węgrzech Komentarze na całym świecie są bezlitosne i pełne niedowierzania, że to wydarzyło się naprawdę. Odzew na ostatnie działania Viktora Orbána jest przeogromny. On sam zapewniał w parlamencie, że “nie jest to zagrożenie dla opozycji i demokracji”, ale raczej mało kto w to wierzy.

W sieci istna lawina. "Coś fundamentalnego zmieniło się o północy – Unia Europejska nie może się już nazywać blokiem państw demokratycznych", "To zamach stanu Orbána. UE natychmiast powinna pozbawić Węgry prawa głosu, "No to mamy pierwszy koronapucz" – oceniają publicyści, politycy, ale też anonimowi internauci w wielu krajach. "Koronawirus zabił pierwszą demokrację" – podsumowuje "Washington Post".

