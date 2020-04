To zdecydowanie najgorszy dzień. Takiej liczby chorych i zmarłych jeszcze nie było. Wieczorny komunikat Ministerstwa Zdrowia jest zdecydowanie najgorszy z dotychczasowych: przybyło aż 254 nowe przypadki zakażeń. Zmarło siedem kolejnych osób. W poprzednich komunikatach także była mowa o siedmiu osobach. Oznacza to, że łącznie w czwartek przybyło aż 383 przypadki chorych na koronawirusa. To zdecydowane przebicie dotychczasowego rekordu. Potwierdzone przypadki dotyczą aż 142 osób z woj. mazowieckiego, 73 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 8 osób z woj. zachodniopomorskiego, 7 osób z woj. małopolskiego, 6 osób z woj. świętokrzyskiego, 4 osób z woj. łódzkiego, 4 osób z woj. podlaskiego, 3 osób z woj. lubelskiego, 3 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. pomorskiego oraz 1 osoby z woj. warmińsko-mazurskiego i 1 osoby z woj. lubuskiego. Wśród nowych potwierdzonych zmarłych są: 77-letnia kobieta ze szpitala w Radomiu, 83-letnia kobieta ze szpitala w Radomiu, 77-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie, 61-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie, 87-letnia kobieta ze szpitala w Limanowej, 65-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu oraz 75-letni mężczyzna ze szpitala w Pleszewie. Wszyscy mieli choroby współistniejące. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

